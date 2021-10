Qualificazioni Mondiali, l'Argentina non sbaglia: Lautaro segna e Correa...

L'Argentina non sbaglia contro il Perù e aggiunge altri tre punti in classifica nel girone delle qualificazione sudamericane ai prossimi Mondiali in Qatar. A Buenos Aires, l'Albiceleste si impone 1-0 grazie alla girata di testa, nel primo tempo, di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, che tornerà questa sera dopo le 22 a disposizione di Inzaghi, verrà valutato proprio dal tecnico nerazzurro per capire se potrà giocare dal primo minuto nell'ottava giornata di campionato contro la Lazio. I buoni segnali per il club milanese non arrivano solo dal numero 10, ma anche da Joaquin Correa. Il Tucu sembra essersi lasciato alle spalle il fastidio fisico ed è tornato in campo a pieno regime. Scaloni lo ha lanciato in campo a 5 minuti dal novantesimo proprio al posto del compagno e amico Lautaro. L'ex Lazio non ha inciso sul match e sul risultato finale, ma Inzaghi sa che può contare anche su di lui per la sfida contro i biancocelesti di Sarri.