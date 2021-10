Qualificazioni Mondiali, la Costa d’Avorio vince e consolida il primato: e Akpa Akpro…

Nella terza giornata della fase a gironi valida per la Qualificazione ai Mondiali 2022, la Costa d'Avorio batte in trasferta il Malawi e consolida il primo posto in classifica. All'Orlando Stadium di Johannesburg, Kessie e compagni si impongono 3-0. Nella prima frazione va a segno Gradel, nella ripresa invece ci pensano prima Sangare e poi Boga a mettere al sicuro il risultato. Zero minuti in campo per Akpa Akpro. Il centrocampista della Lazio assiste alla vittoria dei suoi dalla panchina. Con questo successo la Costa d'Avorio sale a quota 7 punti, portandosi momentaneamente a +4 dal Camerun che affronterà il Mozambico alle 18.