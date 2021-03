Qualificazioni Mondiali, la Serbia passa sull'Azerbaijan: assist vincente per Milinkovic

Il trio di partite della Serbia per la qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar si è concluso nel migliore dei modi. La nazionale di Milinkovic ha vinto 1-2 nel finale contro l'Azerbaijan grazie alla doppietta di Aleksandar Mitrovic (16' e 81'): l'ultimo gol è partito proprio dai piedi del centrocampista della Lazio che ha servito la palla vincente all'attaccante.Per gli azeri ha segnato Makhmudov su rigore al 59'. Il Sergente ha giocato per tutta la partita e nelle prossime ore rientrerà a Roma per aggregarsi ai compagni e preparare la sfida di sabato contro lo Spezia.

IL GIRONE - Al momento la Serbia comanda il gruppo A con 7 punti. Segue il Portogallo di Cristiano Ronaldo a 4, poi il Lussemburgo a 3. Rimangono a 0 punti l'Azerbaijan e l'Irlanda.