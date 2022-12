Quanto corre questa Lazio! Valter, l'autista del pullman della squadra instancabile maratoneta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conosciuto da tutti come "Valter, l'autista del pullman della Lazio", è ormai uno di quei personaggi del mondo biancoceleste amato da tutti, tifosi, squadra e addetti ai lavori. Quando scende dal pullman però è pronto per una bella corsetta, anzi per ben 42 chilometri di corsa e neanche vicino a casa, ma Valencia! Valter Proietti ha partecipato alla celebre e maratona in terra spagnola, correndo fino alla fine, perché da buon laziale quale è, non ha mai mollato. Questo grande traguardo lo ha raggiunto anche grazie all'aiuto di famigliari, amici e colleghi. Soprattutto questi ultimi si sono trasformati in coach per l'occasione e hanno trasformato Valter in un "Usain Bolt made in Formello": Bruno Boccolini, fondamentale figura dell'ufficio stampa biancoceleste e il magazziniere Stefano Delle Grotti.