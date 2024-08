Radio Laziale, altro annuncio: Francesca Turco torna con "Diario di Bordocampo"

In molti ci speravano, tanti lo avevano già capito. Francesca Turco torna con il suo storico programma "Diario di Bordocampo" e lo farà sulle frequenze di Radio Laziale 88.100. A darne l'annuncio è stata lei stessa, con un post pubblicato sui propri canali social: "A volte ritornano… io vi avevo avvisato!!! Si parte dal 18 agosto!". Dopo Alessandro Zappulla e Danilo Galdino, altro annuncio ufficiale per la nuovissima Radio Laziale, dal 18 agosto on air. E la sensazione è che a breve ci saranno tante altre novità.