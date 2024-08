Radio Laziale, doppio colpo da Sky Sport: De Grandis e Petrucci in squadra!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ogni giorno una novità in casa Radio Laziale. A pochissimi giorni dal lancio ufficiale, fissato per il 18 agosto, la nuova emittente biancoceleste è pronta a ufficializzare un doppio colpo clamoroso: Stefano De Grandis e Matteo Petrucci, due voci autorevoli provenienti dalla redazione di Sky Sport. Si alterneranno tutti i giorni all'interno del palinsesto in qualità di opinionisti, portando la loro conoscenza e la loro esperienza nel mondo Lazio. Insomma, un motivo in più per sintonizzarsi sugli 88.100 FM, a partire dall'esordio in campionato contro il Venezia.