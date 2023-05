Radu: "Se ti leghi a questa squadra è difficile lasciarla. Dal prossimo anno..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefan Radu è stato sicuramente il protagonista indiscusso della giornata di ricorrenze in casa Lazio. In occasione del suo addio al club biancoceleste e al calcio giocato ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio lasciandosi a andare a tutte le emozioni vissute con l'aquila sul petto: "Ho preso diverse pasticche per stemperare la tensione di questo momento. In queste ultime notti ho dormito davvero poco. L’importante è che abbiamo vinto, questa squadra merita di giocare la Champions League. Non ho mai visto uno stadio così pieno e con questa atmosfera. Non mi aspettavo tutto questo amore nei miei confronti. Significa che hanno apprezzato il giocatore Stefan Radu e per questo li ringrazio. Non riesco ad immaginare la mia vita lontano dalla Lazio. Io parlo con il cuore, ci sono state delle offerte in passato ma non sono mai riuscito ad andare via. Una volta che ti leghi a questa squadra è difficile lasciarla. Conosco tanti ragazzi che sono andati via e si sono pentiti perché l’amore che dà questa gente è unico. Dal prossimo anno sarò anch’io qua, 60mila +1".