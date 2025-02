Rambaudi: "Il Napoli non ama il gioco della Lazio. Ecco che gara mi aspetto"

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce l'attesa in vista del big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli in programma sabato 15 febbraio alle 18.00. In vista della sfida contro la squadra di Conte ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "A Napoli c’è un po’ di malumore per il mancato arrivo di giocatori importanti nel mercato di gennaio. La partenza di Kvara è figlia della decisione del giocatore. Il Napoli ha sbagliato ad avere un piano B per sostituire il georgiano. Lo stesso ds Manna in conferenza ha ammesso si suoi errori. Poi trovare un sostituto di Kvara sarebbe stato comunque difficile. Vorrebbe dire spendere tanto a gennaio”.

"Okafor viene preso per ampliare la rosa. Come reagiranno i giocatori a questo mercato? Non credo che cambi molto. Penso però che le attuali seconde linee del Napoli non siano competitivi ad alti livelli. Penso anche a profili come Raspadori. Lo reputo un calciatore da amatori".

"Il Napoli non ama il gioco della Lazio. Vedo la gara con la verticalizzazione rapida dei biancocelesti. Di contro il Napoli può colpire con i cm in area, penso ai due centrocampisti Anguissa e McTominay".