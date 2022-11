Rangers, per la panchina puntano un ex giocatore della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Da pochi giorni, approfittando della sosta per il Mondiale in Qatar, i Rangers hanno deciso di fare un cambio in panchina esonerando l'allenatore Van Bronckhorst e mettendosi subito alla ricerca di un nuovo tecnico. Per sostituire il tecnico olandese la società di Glasgow ha sondato vari nomi, tra cui, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche un ex giocatore della Lazio: Sinisa Mihajlovic. Terminata lo scorso 6 settembre la sua avventura con il Bologna, attualmente l'ex difensore è senza panchina e si starebbe concentrando sulle sue condizioni di salute e sulla sua famiglia. L'idea di tornare ad allenare e, soprattutto, farlo per un club storico come i Rangers, stuzzica però la sua voglia di rimettersi in gioco e ricominciare a fare ciò che gli riesce meglio.