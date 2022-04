Ranieri confessa: "Il calcio è la mia vita, aspetto un nuovo progetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Non ha intenzione di smettere di allenare Claudio Ranieri in attesa di una chiamata per un nuovo progetto. A confermarlo le sue parole rilasciate in un'intervista a As: "Mi manca il calcio, è la mia vita. Non vedo l'ora di essere chiamato per un bel progetto, in un club ambizioso. Voglio tornare al lavoro, non ci penso a fermarmi. Mi annoia stare a casa, non essere in giro per il mondo ad allenare. Non ho mai contato le squadre che ho allenato. Anzi, a dire il vero secondo me sono poche e ho ancora molta strada da fare". Insomma dopo l'ultima avventura sulla panchina del Watford Ranieri non vuole fermarsi.