Ranieri: "Roma e Lazio possono inserirsi nella lotta scudetto"

In un'intervista rilasciata a Il Messaggero Cluadio Ranieri ha fatto il punto sulla Serie A dopo la prima giornata, in cui tutte le big non hanno mancato l'appuntamento con la vittoria. Ecco cosa ha detto in merito alle principali tematiche del campionato appena iniziato.

NUOVA STAGIONE - "Sarà una bella Serie A, la prima giornata ha già dato segnali importanti. La lunga sosta per il mondiale è il vero punto interrogativo".

ROMA - "È diventata molto quadrata e quando gioca in velocità con i Fab Four è splendida. La sfida con la Juventus dirà tanto, anche se la Roma non deve commettere l’errore di sottovalutare la partita con la Cremonese".

LAZIO - "Credo molto nei biancocelesti. Lotito, non ha mai investito così tanto prima d'ora. La squadra contro il Bologna ha mostrato le sue qualità. Credo che insieme a Roma e Napoli possano dare del filo da torcere alle tre grandi del nord, che partono favorite per la conquista del titolo".

FUTURO - "Attendo un progetto serio. Non importa se in Italia o all'estero, l'importante è che sia una proposta credibile per cui valga la pena mettersi in gioco".