Ranieri su Manchester United-Roma: “Non me lo aspettavo...”

Claudio Ranieri, attuale allenatore della Sampdoria ed ex tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa prima del match che metterà di fronte i blucerchiati e i giallorossi, in programma domenica alle 20:45. Il mister è ritornato sulla sonora sconfitta subita dai ragazzi di Fonseca in Europa League contro il Manchester United: "Gioco forza bisogna parlare della Roma e della partita di ieri. Non mi aspettavo un risultato del genere. Peccato perché stava giocando veramente bene, stava mettendo in difficoltà il Manchester United e poi è finita come è finita. Adesso vorranno vendere cara la pelle ma noi siamo pronti. Noi vogliamo fare una grande partita con tanta voglia, con tanto spirito di abnegazione, perchè ci vuole, e dobbiamo essere veramente molto concentrati e determinati".