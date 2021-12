Real Betis, focolaio Covid: sono sei i giocatori positivi

"I test hanno confermato che oggi ci sono sei positivi in ​​squadra, anche se la maggior parte sono casi che il club aveva già rilevato durante questi giorni di riposo". Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Real Betis che ha annunciato la positività al Covid-19 di ben sei giocatori della rosa. Un vero è proprio focolaio per la squadra di Siviglia. I calciatori in questione sono in isolamento e non potranno allenarsi con il resto del gruppo. Il club spagnolo prosegue: "Tutti i professionisti interessati sono in buone condizioni e isolati fino a quando ulteriori test non consentiranno loro di rientrare nel gruppo".