Real Betis, il ds Fajardo su Vitor Roque: "Lo stiamo considerando, ma..."

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Vitor Roque. Il centravanti brasiliano è ormai fuori dai piani del Barcellona, che punta a mandarlo via in prestito. Tra le tante squadre interessate al suo profilo c'era anche la Lazio, a caccia di un centravanti (è in chiusura l'arrivo di Dia). Su tutte, ci starebbe pensando il Real Betis: il direttore sportivo Manu Fajardo ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Ricardo Rodriguez. Queste le sue parole a riguardo: "Seguiamo sempre giocatori in linea con quello che è pensiero del Betis. Vitor Roque? Lo stiamo considerando tra le altre opzioni, l'obiettivo è trovare l'opzione migliore. Ma con Vitor non c’è nulla di avanzato”.