Real Madrid, Ancelotti si scaglia contro la FIFA: "Dimenticano in fretta!"

Mondiale per club? No, grazie. Questa è la risposta che darà il Real Madrid alla FIFA quando dovrà confermare - e non lo farà - la sua presenza nella nuova edizione della competizione mondiale. Una scelta scaturita da motivi logistici e soprattutto economici, rivelata ai microfoni del Giornale dall'allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti che ne ha anche spiegato le motivazioni: "La FIFA dimentica, i giocatori e i club non parteciperanno a quel torneo. Una singola partita del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per l'intera coppa. Negativo. Come noi, anche altri club rifiuteranno l'invito".