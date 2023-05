Real Madrid, Benzema si squarcia un piede e segna: "Ora ho cinque punti" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Mercoledì contro il Rayo Vallecano, Karim Benzema ha segnato il suo 18esimo gol stagionale nella Liga con la maglia del Real Madrid. A svelare un retroscena sbalorditivo è stato il suo procuratore Karim Djaziri. Come riporta L'Équipe, l'attaccante francese si sarebbe infortunato con uno squarcio al piede destro che ha richiesto l'applicazione di cinque punti di sutura nello spogliatoio dopo la partita. Sui social Djaziri svela un video che mostra il piede aperto di Karim Benzema, così come un altro in cui viene ricucito. L'agente ha anche svelato che il suo avversario gli ha pestato un piede dopo 10 minuti dall'inizio del match e "siccome non dice niente, come sempre, gioca tutta la partita dolorante". Qui sotto riportiamo il video.