Real Madrid, Casemiro e Hazard positivi al Covid-19

In casa Real Madrid spuntano il secondo e il terzo caso di Covid-19 in settimana: si tratta di Hazard e Casemiro. Lunedì era stata confermata la positività di Militao. Questo il comunicato dei blancos: "Il Real Madrid C. F. informa che i nostri giocatori Casemiro e Hazard hanno dato risultati positivi nei test COVID-19 effettuati ieri venerdì mattina. Tutti gli altri giocatori e lo staff tecnico della prima squadra, nonché tutti i dipendenti del club che lavorano direttamente con loro, hanno dato esito negativo in quello stesso test effettuato ieri. Allo stesso modo, si conferma ancora una volta che tutti, tranne Casemiro e Hazard, hanno dato esito negativo nei test antigeni effettuati questa mattina".