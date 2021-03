Real Madrid, idea per aumentare i ricavi: casinò nel nuovo Bernabeu

Il Real Madrid sembra aver trovato una nuova idea per aumentare i propri ricavi. Come riporta Insider Sports, il club spagnolo starebbe pensando di costruire un casinò all'interno dello stadio Santiago Bernabeu, dove ancora stanno svolgendo lavori di manutenzione. Si stima che l'impianto sportivo possa essere pronto tra circa un anno e mezzo con museo, ristoranti, spazi per tour ed eventi.