Real Madrid - Psg, Al-Khelaifi furioso con l'arbitro: sfiorato intervento polizia

Al-Khelaifi furioso dopo l'eliminazione del Psg dalla Champions League a opera del Real Madrid. L'obiettivo delle sue proteste è l'arbitro Makkelie per non aver fischiato fallo ai danni di Donnarumma in occasione dell'1-1 di Benzema. Secondo Marca il proprietario del club parigino, accompagnato dal ds Leonardo, ha cercato lo spogliatoio degli arbitri, urlando e picchiando pugni contro le porte. Addirittura sarebbe entrato all'interno dello spogliatoio del delegato di campo del Real, sfiorando l'intervento della polizia. La scena sarebbe stata ripresa da un dipendente madridista e, accortosi del fatto, Al-Khelaifi sarebbe corso verso di lui gridando "ti ammazzo", fermato dalle guardie del corpo.