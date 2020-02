Recalcati: "Non mi aspettavo questa Lazio. E su de Vrij..."

Passano le ore, si avvicina Lazio - Inter. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Christian Recalcati: “Finalmente vediamo un bel campionato, è a tutti gli effetti una corsa a tre e non mi aspettavo una Lazio così, devo ammetterlo. Domenica è una gara da tripla, per l'Inter andare a vincere all'Olimpico è molto complicato, non riesco a fare pronostici perché sono due squadre che possono fare qualsiasi risultato. De Vrij? Penso che sia il più forte difensore della Serie A”

