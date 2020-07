Recovery Fund, proposta del pres. Consiglio Europeo: più prestiti e meno sussidi

A Bruxelles i leader dell'Unione Europea stanno discutendo di come sarà strutturato il Recovery Fund. Sul tavolo c'è una nuova proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il testo prevede un taglio alle risorse a fondo perduto, compensato da un aumento dei prestiti, ma restano le condizionalità sulle riforme per accedere alle risorse europee. In aumento gli sconti al contributo dei nordici al Bilancio Ue 2021-2027. La proposta è stata pre-negoziata nella notte prima con un incontro tra Merkel, Macron e Conte e poi con una colazione di lavoro alla quale ai leader di Germania, Francia e Italia si sono aggiunti l'olandese Rutte, lo spagnolo Sanchez e i vertici delle istituzioni, Michel e Von der Leyen.