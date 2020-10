Reggina, ufficiale Cionek: video di presentazione con tanto di rapina - VIDEO

Difensore dentro e fuori dal campo. La Reggina ha ufficializzato l'acquisto di Thiago Cionek dalla Spal con un video di presentazione davvero particolare. Lo scorso 15 marzo, il difensore polacco sventò una rapina in una tabaccheria di Ferrara rincorrendo il ladro per il centro della città. Il club calabrese ha deciso di elogiare il gesto del calciatore preparando un filmato di presentazione in cui Cionek difende un bar da un uomo armato di pistola. L'ex Spal è pronto a guidare la difesa della Reggina nel prossimo campionato di Serie B.