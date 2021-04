Regno Unito, il Governo: "Faremo di tutto per bloccare la Superlega"

Nel Regno Unito la nascita della Superlega ha scatenato un fortissimo coro di proteste da parte dei tifosi e non solo. Anche il Governo si è schierato contro, prima con la voce del primo ministro Boris Johnson, poi con quella del ministro dello Sport Oliver Dowden. Quest'ultimo alla stampa ha rivelato di aver incontrato la Premier League, la Federcalcio inglese (FA) e il presidente della UEFA, e di aver dato loro il pieno appoggio del governo nel tentativo di bloccare la proposta: "Non abbiamo nessun dubbio, se loro non possono agire, lo faremo noi. Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione sul tavolo per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. In parole povere, rivedremo tutto ciò che il governo fa per supportare questi clu Faremo tutto il necessario per proteggere il nostro gioco nazionale".