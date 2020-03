Regno Unito, The Guardian: "L'epidemia durerà un anno"

L'epidemia di Coronavirus durerà per un anno, fino alla primavera del 2021. Questo quanto è possibile leggere sul The Guardian che ha pubblicato un documento redatto dal Public Health England. In base allo scritto è previsto che solo per quanto concerne il Regno Uniti si ammalerà l'80% della popolazione e circa 7,9 milioni di persone saranno costrette in questo anno al ricovero in ospedale.

