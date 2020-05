Regolamento, calendario e diritti tv. La Serie A è compatta: no a playoff e playout

Serie A compatta sulla non trasformazione del format, con inserimento di play-off e play-out per concludere la stagione. In caso di ripresa, i club del massimo campionato italiano vogliono concludere la stagione come concordato la scorsa estate e chiedono di non stravolgere il finale di stagione, nonostante la pandemia che ha costretto la FIGC a fermare i campionati.

Ci sono tre ordini di motivi. Il primo è economico, perché con una riduzione del numero di partite anche le tv licenziatarie dei diritti (Sky, DAZN e Img) potrebbero chiedere un pagamento ridotto dell'ultima tranche. C'è poi, scrive la 'Gazzetta dello Sport', la questione investimenti: diversi club hanno speso tanto per rinforzare la rosa a gennaio e si ritroverebbero a utilizzare i nuovi acquisti per meno match rispetto a quelli preventivati. Infine, il calendario: a metà del girone di ritorno, c'è chi ha già affrontato tutte le big del campionato, chi ha dinanzi a sé un calendario più ostico e chi invece meno complicato. E questa disparità, dettata dalle gare già disputate, non può essere cancellata cambiando il format a stagione in corso.