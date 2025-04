Repice: "La Lazio ha vinto con un episodio. Ora serve tutto per..."

La Lazio sbanca Bergamo e si rilancia nella corsa alla Champions League. Alla prossima giornata, dopo il Bodo/Glimt, ci sarà il derby, decisivo proprio per le prime posizioni della classifica. Ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice ha parlato della prestazione dei biancocelesti contro l’Atalanta e del loro percorso in campionato. Queste le sue parole: "Atalanta - Lazio? Partita simile a Roma-Juve, c'è una chiara difficoltà di tutte. La Lazio l'ha risolta con un episodio, i biancocelesti hanno capito che non era il momento di fare voli pindarici e di portarla a casa. Tutto ora serve per arrivare in Champions. Bologna a parte, in quella zona non vedo grandissime cose".