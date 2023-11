Repubblica Ceca, un ex Lazio vicino al ruolo di direttore sportivo: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Pavel Nedved, ex Lazio, ha lasciato la Juventus il 28 novembre 2022 quando, insieme a tutti i componenti del consiglio di amministrazione - con a capo il presidente Andrea Agnelli -, si era dimesso dal proprio ruolo a causa del processo sportivo sulle plusvalenze e la manovra stipendi. Oggi, l'ex centrocampista e potrebbe tornare in pista con un ruolo nella Federcalcio della Repubblica Ceca: come riporta la stampa locale, è in atto una ristrutturazione dell'area tecnica e Nedved potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo (o avere un altro ruolo con autonomia decisionale). Ivan Hasek, ex CT del Libano, potrebbe essere il nuovo allenatore.