Riapertura stadi, Costa: "Possibile ultime due giornate di Serie A con il pubblico"

Dopo mesi in cui i seggiolini degli stadi sono stati completamente deserti, qualcosa sta cambiando. L'Europeo itinerante di questa estate vedrà gli impianti sportivi con almeno il 25% di pubblico, compreso l'Olimpico di Roma. Questa scelta è stata confermata anche per la finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio. Andrea Costa è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della possibilità di riaccogliere i tifosi anche nelle ultime partite di campionato. Il sottosegretario al Ministero della Salute con delega allo Sport ha detto: "Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno stadio che in una piazza, stiamo riflettendo sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi non solo per la finale di Coppa Italia, ma anche per le ultime due giornate di campionato. Giovedì mi incontrerò con il presidente Dal Pino, dobbiamo valutare giorno per giorno i dati, nella speranza di poter tornare al più presto alla normalità".

FESTA SCUDETTO - "Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare i 30 mila tifosi dell'Inter a Piazza Duomo per la festa scudetto, era prevedibile che tante persone si sarebbero riversate in strada. Ci vuole tanto senso responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid".

CORSA CHAMPIONS - "Da tifoso del Milan, mi auguro che la squadra possa qualificarsi per la Champions League, ma sarà complicato".