Riapertura stadi, Miozzo (CTS): "Non sono una priorità"

"Nulla contro lo sport, ma la scuola viene prima. Ripeto: gli eventi sportivi con il pubblico negli stadi non sono una priorità”. Queste le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico sulla questione relativa alla riapertura degli stadi in vista della prossima stagione. Le sue parole, rilasciate in un'intervista a Il Mattino, riducono quindi le speranze, per ora, di rivedere il pubblico.

