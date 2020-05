Ricciardi: "Ripresa sport? Protocolli allo studio, alcune federazioni spingono"

Nella trasmissione Frontiere di Rai Uno ha parlato della possibile ripresa degli eventi sportivi il consulente del ministero della Sanità Walter Ricciardi: "La competizione sportiva deve essere sicura sia per gli atleti che per gli spettatori. In questo momento non ci possiamo permettere gli stadi o i palazzetti dello sport pieni. Si può cominciare a riflettere su cosa significano le gare se fattibili in condizioni di sicurezza per gli atleti sia durante l'allenamento che durante la competizione. Vanno studiate tutte quante le circostanze. Ci sono dei protocolli allo studio in questo momento, c'è una richiesta forte del mondo dello sport e di alcuni federazioni in particolare, ma va fatto tutto nell'evidenza scientifica".