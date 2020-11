Ricorso Juve - Napoli, oggi la sentenza: si va verso la conferma del 3-0 a tavolino

Con ogni probabilità oggi arriverà la decisione definitiva su Juve - Napoli del 4 ottobre, partita per la quale il Giudice Sportivo aveva disposto il 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri. In giornata il tribunale d'appello della Figc valuterà il ricorso del Napoli: la decisione arriverà oggi stesso o al massimo nei prossimi giorni. Il Napoli, attraverso l'avvocato Mattia Grassani proverà a "dimostrare come non sia vero che il Napoli non voleva giocare la partita e che ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per riuscirci". Ma, da quello che filtra dai vari media, è che la sentenza iniziale sarà confermata.