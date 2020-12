Riforma dello Sport, Malagò stizzito: "Mi stupisce che non si sia ancora risolto il problema"

Il 27 gennaio l'Esecutivo del CIO si riunirà per discutere la Riforma dello Sport, ma sulla questione ci sono ancora dei punti irrisolti. Ospite alla Domenica Sportiva, il Presidente del CONI Malagò ha detto al riguardo: "Siamo preoccupati che non si trovi una soluzione. Mi stupisce che non si sia ancora risolto il problema. So che c'è piena disponibilità a farlo, ma per ora solo a parole. L'ennesima dimostrazione che noi italiani, fenomeni nelle emergenze, arriviamo un po' sempre all'ultimo. Per risolvere la questione la legge delega ormai è 'andata', si dovrà provvedere con un nuovo strumento. Lo sport purtroppo è finito in una sorta di pantano e questo ha contribuito a impedire che si trovasse una soluzione. Le atlete e gli atleti sono allarmati e preoccupati dalla conseguenze. Noi da molto tempo abbiamo sollecitato una soluzione ma voglio sottolineare che non c'è stato alcun litigio. La politica può fare tutto ed è bene che si occupi di sport: sarò sempre grato della certezza del finanziamento e dell'integrazione dei contributi, ma non può deciderne le regole. L'autonomia va salvaguardata".