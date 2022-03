Rigori a favore nei top 5 campionati europei, Lazio sul podio: la classifica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A Cagliari la Lazio ha sbloccato il risultato dagli undici metri, grazie al rigore realizzato dal capitano Immobile. King Ciro si è dimostrato infallibile dal dischetto, mettendo in discesa la gara all'Unipol Domus. Quello di sabato sera è stato il settimo penalty concesso ai biancocelesti in stagione. In generale i capitolini hanno sempre avuto la predisposizione di entrare in massa in area di rigore avversaria, inducendo all'errore gli altri. Opta ha stilato una classifica dei rigori concessi alle squadre appartenenti ai maggiori cinque campionati europei dalla stagione 2006/07: la Lazio è seconda con 133. Primo il Milan con 149 fischi a favore, a completare il podio il Real Madrid con 132. La Roma è poco sotto, al quarto posto: ai giallorossi sono stati fischiati 130 rigori.