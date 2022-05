Rinnovo Sarri, Pedullà: "Tutto pronto da novembre"

TUTTOmercatoWEB.com

Il rinnovo di Maurizio Sarri sta tenendo tutti sulle spine. Sono passati poco più di cinque mesi da quell’annuncio fatto dal presidente Lotito alla cena di Natale, da allora nessuna novità in merito. Il patron biancoceleste è sempre stato ottimista in tal senso, tanto da sbilanciarsi in diverse occasioni fino a ieri stando alle dichiarazioni raccolte dai cronisti all’evento ippico di Piazza di Siena. Ci ha pensato Alfredo Pedullà, tramite un tweet, a rivelare dettagli a proposito dell’accordo. Queste le parole del giornalista: “Sarri – Lazio rinnovo impostato addirittura dal 3 novembre. Ora anche la firma”.