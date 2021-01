Riparte la Coppa Italia: Roma in campo stasera, chiude la Lazio giovedì

Riparte stasera la Coppa Italia, con il programma relativo alle ultime due sfide valide per gli ottavi di finale della competizione. All'appello mancano ancora la Lazio e la Roma, che a distanza di due giorni giocheranno all'Olimpico le due sfide. I giallorossi scenderanno in campo questa sera alle ore 21:15 contro lo Spezia, (che poi ritroveranno sabato alle 15, sempre allo Stadio Olimpico, in campionato). Chiuderà il tabellone la Lazio giovedì sera contro il Parma, sempre alle 21:15. Nel caso di passaggio del turno, i biancocelesti affronterebbero l'Atalanta ai quarti di finale, al Gewiss Stadium di Bergamo.

