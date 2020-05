Ripresa Serie A, Sbrollini (Italia Viva): "Finalmente si riparte in sicurezza"

Soddisfazione anche nel mondo della politica per la ripresa ufficiale della Serie A. Tuttomercatoweb.com ha interpellato la Senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, la quale più volte si era espressa in favore di una ripartenza del campionato italiano: “Apprendo con soddisfazione la decisione del Ministro Spadafora di far ripartire la Serie A: una causa che Italia Viva perorava da tempo. Il calcio non è solo un gioco, è un settore che genera un indotto da 4,7 miliardi e che occupa centomila lavoratori. E poi, ci sono milioni di tifosi che vogliono ricominciare ad emozionarsi. Finalmente, il 13 giugno con la ripartenza della Coppa Italia e il 20 con il campionato, potranno tornare a farlo. Si può ripartire in sicurezza ed è giusto farlo, si può conciliare la ripresa con la tutela della salute, occorre solo responsabilità, dote che gli italiani hanno dimostrato di possedere in questi mesi difficili”.