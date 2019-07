RITIRO LAZIO, GIORNO 3 - Radu ad Auronzo: il bentornato fra i cori di Milinkovic e i calci dei compagni

Stefan Radu è nuovamente parte integrante del gruppo Lazio. Il suo arrivo sul campo Zandegiacomo di Auronzo è stato accompagnato da soddisfazione e abbracci da parte dei compagni. Due i siparietti divertenti che hanno scaldato i tifosi, entusiasti e pronti a regalare al difensore romeno cori d'incitamento. Il primo si è verificato durante la conferenza stampa, quando Milinkovic-Savic si è posizionato dietro le telecamere ed alzando i pugni ha mimato il gesto dell'esultanza. Felice per il reintegro, Sergej ha finito poi per portarsi la maglietta davanti alla bocca e intonare "Radu, Radu". Il secondo all'ingresso sul terreno di gioco, quando il numero 26 si è dovuto sorbire, visibilmente emozionato e col sorriso in volto, i calci nel sedere dei compagni che lo hanno accompagnato fino all'inizio dell'allenamento pomeridiano.

