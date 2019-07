RITIRO LAZIO, GIORNO 8 - Presentazione nuova maglia: tre biancocelesti sul Monte Agudo

Nell'attesa di scendere in campo per la seduta d'allenamento pomeridiana ad Auronzo di Cadore (inizio ore 17, come sempre in diretta su Lalaziosiamonoi.it), la Lazio è andata in “escursione” sul Monte Agudo. Non tutta, in realtà, perché il privilegio è stato riservato ai soli Strakosha, Immobile e al nuovo arrivo Manuel Lazzari. Il motivo della gita è semplice: i tre biancocelesti saranno i modelli designati a presentare la nuova maglia away, e per farlo la società ha pensato di sfruttare una delle location più suggestive di Auronzo. L'estremo difensore albanese, ovviamente, farà da modello per la seconda maglia da portiere, Immobile e Lazzari per quella dei giocatori di movimento. La maglia away andrà ad aggiungersi alle già note casacche di colore celeste e blu.

