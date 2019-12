RIVIVI LA DIRETTA - Bonucci: "Lazio gruppo solido, decisivi gli episodi"

Dopo la conferenza di Inzaghi e Lulic, anche Sarri e Bonucci si sono presentati in sala stampa per la presentazione di Juventus - Lazio. Le parole del capitano bianconero.

Cosa ha insegnato la sconfitta del 7 dicembre?

Ci ha insegnato che in certe partite gli episodi fanno la differenza. Piccole cose che cambiano i risultati. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, poi la Lazio ha sfruttato il momento e ha vinto. La Lazio è in un ottimo momento di forma psico-fisica ma anche noi veniamo da buoni risultati.

La partita di domani può condizionare la stagione?

Domani affronteremo una grande Lazio, ma il nostro obiettivo è disputare una partita migliore rispetto a quella di Roma. Sicuramente un risultato positivo regalerebbe tanto entusiasmo. Speriamo di passare una grande sosta con un trofeo in più.

Come si può fermare Immobile?

Ciro lo conosciamo bene e sta attraversando un momento positivo. Lavora tanto per la squadra e con lui servirà massima attenzione. La Lazio è ottima, ha ottimi movimento, è un gruppo solido. Servirà una grande Juventus per fare risultato positivo.

La prima finale da capitano, come la vivi?

A me cambia poco, sono sempre stato a disposizione del gruppo. Così sarò anche domani sera. Dopo la Lazio ci siamo parlati per ritrovare entusiasmo e ripartire nel migliore dei modi.

Come vi siete preparati rispetto agli inserimenti di Milinkovic e Luis Alberto?

Abbiamo rivisto le immagini del gol di Milinkovic. Inzaghi ha dato un'indicazione molto precisa, attaccano lo spazio con Savic e Immobile, ci dobbiamo muovere di reparto per togliere la profondità. Il nostro è un percorso di crescita, con il mister abbiamo cambiato modo di giocare e credo che siamo a buon punto.

Sei stato in Arabia anche a gennaio, che impressioni hai circa i tifosi juventini arabi?

C'è molto entusiasmo. Lo scorso gennaio nella finale contro il Milan è stata calorosa l'accoglienza. Ho parlato con Giovinco e anche lui mi ha detto che il popolo saudita è molto affezionato al calcio.

I gol subiti finora sono troppi o è il giusto prezzo da pagare?

Sono troppi al momento. Siamo abituati ad avere la miglior difesa e quindi dobbiamo crescere. Spesso ci sono stati errori individuali e c'entra poco il reparto.

Al termine della conferenza stampa, il difensore bianconero ha presentato ai microfoni di Rai Sport la sfida di Supercoppa italiana contro la Lazio: "È una finale, una partita secca. Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione e portare a casa la coppa. Dopo aver passato il turno in Champions League, questo è il secondo obiettivo della stagione. E come per tutti gli obiettivi gareggiamo per arrivare in fondo e centrare il traguardo. Quella di domani sera è una sfida importante contro una grande squadra, però siamo venuti qui per fare una partita perfetta e portare a casa la coppa".

SUPERCOPPA, LULIC IN CONFERENZA STAMPA

SUPERCOPPA, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE