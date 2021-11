RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Svizzera 1-1: Jorginho sbaglia dal dischetto, finisce in parità

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Venerdì 12 novembre 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Italia - Svizzera 1-1 (12' Widmer, 36' Di Lorenzo)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

A disposizione: Sirigu, Meret, Calabria, Biraghi, Tonali, Raspadori, Berardi, Pessina, Cristante, Scamacca, Bernardeschi, Mancini.

Allenatore: Roberto Mancini.

Svizzera (4-4-2): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Vargas, Zakaria, Freuler, Steffen; Shaqiri, Okafor.

A disposizione: Omlin, Kohn, Mbabu, Frei, Zeqiri, Aebischer, Itten, Sow, Imeri, Comert, Gavranovic, Garcia.

Allenatore: Murat Yakin.

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistenti: Gary Beswick e Adam Nunn

IV Uomo: Craig Pawson.

SECONDO TEMPO

94' - Finisce 1-1 all'Olimpico. Discorso qualificazione rimandato a lunedì. In programma Irlanda del Nord - Italia e Svizzera - Bulgaria.

92' - Donnarumma per poco non la commette grossa, perdendo il pallone sulla pressione. Bonucci libera dopo il rimpallo sull'attaccante svizzero.

90' - Dal dischetto Jorginho manda la palla alle stelle.

88' - Il Var richiama Taylor che va a vedere le immagini. L'arbitro torna sui suoi passi e concede il rigore.

87' - Cristante pesca Berardi in profondità, Garcia affossa l'esterno ma per Taylor non c'è nulla.

86' - Nella Svizzera esca Vargas ed entra Zeqiri.

84' - Berardi pesca Chiesa che punta Widmer e tira alto. Buona opportunità per gli azzurri.

81' - Ammonito anche Akanji per un fallo di mano.

79 - Altre due sostituzioni per parte. Nell'Italia: Calabria per Emerson, Raspadori per Insigne. Nella Svizzera: Frei per Okafor, Sow per Shaqiri.

77' - Giallo anche per Schar che trattiene vistosamente Insigne.

76' - Su un calcio d'angolo scambio corto tra Insigne e Berardi, palla di ritorno a Insigne che calcia, respinta di Sommer.

71' - Velo di Insigne a favorire l'inserimento contemporaneo di Chiesa e Berardi, Widmer anticipa entrambi e alleggerisce su Sommer che rinvia.

70' - Nell'Italia esce Barella ed entra Cristante.

69' - Due cambi anche nella Svizzera: fuori Rodriguez e Steffen, dentro Imeri e Garcia.

68' - Bel trinagolo tra Barella, Tonali e Chiesa, il rimpallo favorisce Emerson sulla sinistra, che però calcia alle stelle.

66' - Berardi con una serie di finte salta Zakaria, il suo cross è messo in angolo da Akanji.

63' - All'Olimpico è partita la ola del pubblico.

58' - Mancini opera due sostituzioni: dentro Tonali e Berardi al posto di Locatelli e Belotti.

56' - Rischio di Sommer: sulla pressione di Jorginho il portiere svizzero si attarda a liberarsi del pallone e per poco il centrocampista non ne apprifitta.

49' - Palla in profondità per Belotti, Rodriguez anticipa l'ex compagno nel Torino.

46' - Prima percussione della Svizzera, cross di Okafor deviato con il corpo da Acerbi. Donnarumma blocca.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' - Il primo tempo termina 1-1, a Widmer ha risposto Di Lorenzo.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

44' - Di Lorenzo lancia in profondità Barella, corpo a corpo con Radriguez e azzurro che finisce a terra in area. Taylor però aveva già interrotto il gioco per off side di Barella.

43' - Il primo ammonito della partita è Chiesa. Taylor estrae il giallo per proteste.

40' - L'Italia si è sbloccata: Chiesa prova la percussione, lo ferma Schar.

36' - GOOOOLLLLL!!! L'Italia pareggiaaaaaaa!!! Punizione di Insigne, Di Lorenzo anticipa Sommer e mette in rete. Il Var, dopo un controllo, convalida. Italia - Svizzera 1-1.

32' - Stacco di testa di Schar e parata di Donnarumma, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco ravvisando un fallo a favore dell'Italia.

30' - Barella in profondità per Belotti, conclusione respinta da Schar.

24' - Chiesa si libera in area e calcia, Sommer blocca dopo una leggera deviazione di Widmer.

22' - Italia a un passo dal pareggio: percussione di Emerson, palla bassa per Jorginho e tiro respinto dalla difesa che finisce sul piede di Barella, conclusione a botta sicura e miracolo di Sommer.

18' - Ancora Okafor, palla dietro per Shaqiri, la conclusione termina alta. Italia in difficoltà.

16' - Okafor si libera della pressione di Acerbi e calcia sul lato alla destra di Donnarumma. Palla fuori di poco.

15' - Shaqiri serve Vargas in profondità, palla in mezzo bassa per Okafor, anticipato da Acerbi. Il Leone evita il raddoppio della Svizzera.

12' - Okafor scappa in profondità sulla sinistra, rientra verso il centro e serve Widmer che batte Donnarumma. Svizzera in vantaggio.

10' - Palla profonda di Di Lorenzo per Belotti, Akanjidi testa anticipa e libera l'area.

5' - Prima conclusione svizzera di Zakaria, che colpisce in pieno Barella. Il centrocampista azzurro rientra in campo dopo le cure dei sanitari.

1' - L'Italia attacca da Curva Maestrelli verso Curva Nord. Calcio d'inizio di Belotti, primo attacco di Insigne, fermato in fallo laterale.

INIZIO PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 - Dopo il toccante ricordo a Giampiero Galeazzi le squadre sono scese in campo per i rispettivi inni nazionali.