RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Immobile: "Questa gara è il nostro premio. Lewa? Orgoglioso di averlo battuto"

FORMELLO - La Scarpa d'Oro al fianco di Inzaghi nella conferenza di presentazione della gara con il Bayern Monaco. Tra poco Ciro Immobile parlerà insieme al tecnico biancoceleste: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Che consiglio dà ad Acerbi per marcare Lewandowski? Quando ti consegneranno la Scarpa d'Oro?

"Sto aspettando ancora di saperlo, non vedo l'ora. È stata tanto sudata, non smetterò mai di ringraziare il mister, lo staff e i compagni. Una cavalcata incredibile, con tutti i problemi dell'anno scorso, che rimarrà nella storia. Al Leone (Acerbi, ndr.) non devo dare consigli, l'ha marcato in Polonia-Italia, è uno dei migliori difensori in circolazione, darà il massimo come sempre da quando è qui".

Come state vivendo l'avvicinamento?

"Io come i compagni non sentiamo più la stanchezza per la Samp. Parlando con gli altri non vediamo l'ora di giocarla, siamo stati bravi a non farci condizionare dalle emozioni con la Samp, l'abbiamo portata a casa. Come ha detto il mister da ieri siamo concentrati al 100% sul Bayern Monaco, questa gara è un premio, abbiamo sudato per arrivare fino a qui, nessuno ce l'ha regalata, abbiamo passato il girone complicato, spesso in emergenza, siamo partiti con 12 giocatori per Bruges, gli altri erano tutti Primavera. Potevamo anche chiudere primi nel gruppo, siamo orgogliosi del cammino e di affrontare il Bayern".

Quanto orgoglio a essere arrivato sul tetto d'Europa? Quando arrivo Cr7 alla Juve dicesti che non sarebbe stata facile superarlo...

"Ho detto quella frase per l'enorme rispetto che ho di campioni come Ronaldo e Lewandowski. Solo leggere il mio nome lì vicino al loro, e riuscire a superare Lewandowski nelle ultime partite è stato un orgoglio pazzesco. Una cosa che ti ripaga dei sacrifici fatti nella carriera. Numeri che rimarranno nella storia e nelle statistiche, un orgoglio per me".

A Dortmund non ce l'hai fatta a essere il successore di Lewandowski. Domani vuoi dimostrare qualcosa ai tedeschi?

"No, è stata detta la stessa cosa prima del Borussia. Mi interessa solo fare il bene della mia squadra e della mia gente. Sono emozionato e allo stesso tempo triste, so quanto avrebbero voluto vedere la Lazio allo stadio. Dispiace a tutti noi, alla squadra e alla dirigenza. Quando giochiamo senza i tifosi ci manca sempre qualcosa. Contro i tedeschi non ho niente, lo ripeto, voglio solo fare il bene della Lazio e basta".

L'attaccante è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Partita che ci siamo meritati, abbiamo tanta voglia di giocarcela alla grande. Sono occasioni che ti fanno crescere e migliorare come squadra. C’è grande motivazione, per noi è una sorta di premio e per questo deve essere giocata al massimo ma con la spensieratezza, dobbiamo divertirci come sempre. Sicuramente è una squadra molto veloce e offensiva che ha dei punti deboli che cercheremo di sfruttare. Lewandowski? Affrontiamo uno degli attaccanti più forti del momento, per me è una sfida stimolante dalla scorsa stagione, anche se era a distanza. Competere contro di lui è stata una soddisfazione importante e che mi ha gratificato per il lavoro che ho fatto fino ad oggi in carriera”.

Pubblicato il 22/02