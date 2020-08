RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Triestina: 2-2: Acerbi, Gomez (2), Parolo

DIRETTA LIVE DA AURONZO DI CADORE - PREMERE F5 CON AGGIORNARE

45': Numero pazzesco di Lazzari che salta tre uomini dopo una piroetta ma infine calcia al lato. Finisce qui la partita

42': Ultimi minuti in cui risulta difficile giocare in virtù del campo pesantissimo

35': Serie di conclusioni della Triestina in area deviate dai difensori biancocelesti, alla fine Strakosha esce e blocca

34': Sgroppata di Petrella sulla sinistra, Strakosha non è perfetto sulla respinta ma la palla finisce per fortuna fra i piedi di Vavro

33': Numero di André Anderson al limite dell'area che però poi si allarga troppo per calciare permettendo alla difesa di deviare la sua conclusione in angolo

31': grande intervento difensivo di Vavro in scivolata. Cambio intanto in attacco: esce Djavan Anderson, entra Raul Moro subito protagonista di una bella giocata in dribbling

28': Sgroppata di Lukaku sulla sinistra, al momento del passaggio il belga trova solo un angolo

25': Destro di Badelj dai 25 metri a giro sul palo lungo, miracolo di Offredi

22': Bella girata di Djavan Anderson, risponde con la mano destra Offredi

18': Qualche minuto di interruzione per il violento nubifragio

15': GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! STOP DI DESTRO E BOMBA DI SINISTRO SOTTO L'INCROCIO DEI PALI! GRANDE RETE DI MARCO PAROLO!

10': Tocco sotto di Jony a smarcare Bastos che di sinistra calcia al volo. Palla nel Lago di Santa Caterina

9': giocata solitaria di Lazzari che calcia dalla distanza, tiro contratto dalla difesa

8': Destro potente di André Anderson dalla distanza, respinge Offredi con i pugni

6': Fasi confuse della gara

2': Sgroppata fantastica di Lazzari sulla destra, cross al centro ma Offredi è strepitoso ad abbrancare a terra il cross con una mano

2': Cross di Lazzari per Djavan Anderson che svirgola malamente

1': partiti!

0': Bentornati al secondo tempo dell'amichevole Lazio-Triestina. Sempre Mirko Borghesi con voi. Questa la formazione del secondo tempo: Strakosha: Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku, Djavan Anderson, André Anderson

SECONDO TEMPO

45': Fine primo tempo sul tiro di Marusic che termina alto.

42': Gol della Triestina. Cross di mancino di Sarno per Gomez che tutto solo al centro dell'area di rigore schiaccia potente di testa alle spalle di Strakosha

41': Destro di Kiyine dal limite, palla fuori di un paio di metri

38': Gol della Triestina. Palo di Giorico sulla cui respinta arriva Gomez che di mancino mette dentro sotto al corpo di Strakosha

37: Triestina vicina al gol in un paio di occasioni ravvicinati. Due cross pericolosi, il primo deviato in angolo pericolosamente, il secondo sul quale gli alabardati hanno chiesto il calcio di rigore per un tocco di mano

35': Lodi prova a sorprendere Strakosha con un sinistro dai 50 metri, palla fuori controllata dal portiere albanese

32': Grande azione della Lazio. Tutti tocchi di prima: Immobile, Luis Alberto, Caicedo e infine Milinkovic che scarica un violento destro fuori di poco alla destra di Offredi

29': Grande inserimento laterale di Immobile che stoppa col mancino e calcia con lo stesso piede in scivolata, palla fuori di un soffio

25': Bolide di Luis Alberto, Offredi risponde con i pugni, la palla arriva a Milinkovic che serve Kiyine tutto solo a pochi metri dalla porta, tiro alto

23': La Lazio tiene palla da qualche minuto senza affondare. Kiyine prova la conclusione a giro dalla distanza, sfera che finisce altissima

18': Destro di Immobile forte ma non angolato, Offredi para il rigore

18': Sgroppata di Immobile sulla sinistra che trova Caicedo al centro dell'area, Tartaglia arriva come un treno e lo travolge. Rigore.

16': Palla riconquistata da Dubaz sulla trequarti, destro rasoterra violento che però Strakosha controlla. Palla fuori

15': Palo clamoroso della Triestina. Cross di Procaccio, deviazione di Escalante in ripiegamento che finisce sul legno

14': Bella sgroppata di Marusic sulle destra, cross perfetto per Caicedo che con una girata al volo di destro mette fuori di poco

11': Gran tiro di Armini dalla distanza che chiama Offredi alla super parata in angolo

10': Bel contropiede lanciato da Ciro Immobile, Luis Alberto trova Milinkovic il cui destro viene miracolosamente deviato dal piede destro di Dubaz

8': Slalom di Luis Alberto che salta quattro giocatori ma viene chiuso in extremis dall'ultimo difensore

7': Inserimento centrale di Procaccio, Milinkovic legge bene il movimento dell'avversario e lo chiude con un rimpallo

5': Si accendono i riflettori sullo Zandegiacomo. Prova una timida reazione la Triestina con un cross tagliato di Rapisarda sul quale non arriva nessuno

3': GOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! Angolo di Luis Alberto, palla che attraversa tutta l'area dove Acerbi è tutto solo e libero per stoppare e mettere dentro di destro

2': Prima incursione offensiva della Lazio con una bella apertura di Luis Alberto per Marusic, cross deviato in angolo

0': Gara cominciata! Lazio in maglia celeste, pantaloncini e calzoncini bianchi. Maglia e pantaloncini rossi con calzoncini bianchi la Triestina.

PRIMO TEMPO

PREPARTITA

15.29 - Triestina in campo per il riscaldamento da qualche minuto. Entra adesso la Lazio fra gli applausi dei presenti. Posti esauriti allo Zandegiacomo. Piove copiosamente.

AURONZO DI CADORE - Prima amichevole ufficiale per la Lazio nella stagione 2020/2021.

Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo - 29 Agosto 2020 - Ore 16.00

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi (A disp. Reina, Adamonis, Alia, Luiz Felipe, Lukaku, Bastos, Falbo, Lazzari, Vavro, Jony, Djavan Anderson, Badelj, Parolo, André Anderson, Raul Moro)

TRIESTINA (4-3-3) : Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Dubaz; Rizzo, Lodi, Giorico; Sarno, Gomez, Procaccio. All. Gautieri(A disp. Rossi, De Luca, Loschiavo, Codromaz, Maracchi, Granoche, De Min, Cavaliere, Di Massimo, Natalucci, Petrella, Tosolini, Gatto, Steffè)

Arbitro: Zago (Sez. Conegliano)

Assistenti: Callovi, Fenzi

STATISTICHE DEL MATCH

Sono 60 i precedenti ufficiali tra le due squadre: 28 vittorie Lazio, 17 pareggi e 15 successi giuliani Il primo incrocio ad Auronzo di Cadore è datato 25 luglio 2009: terminò 2-2 con i gol biancocelesti di Eliseu e Zarate Lo scorso anno, l’amichevole si concluse sul 5-2 per la squadra di Inzaghi: doppietta di Caicedo e reti di Immobile, Correa e Milinkovic Ciro Immobile ha realizzato 12 gol sotto le Tre Cime di Lavaredo.