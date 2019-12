RIYAD - Juventus - Lazio, da Nedved a Ronaldo: la vigilia bianconera - FT&VD

La Lazio ha svolto l'allenamento di rifinitura sul campo dell'Al Shabab alle 17 locali. Due ore più tardi e una cinquantina di chilometri più lontano è stato il turno della Juventus, sul terreno verde dell'Al Hilal, la squadra di Giovinco.

NEDVED - All'arrivo dei media, che hanno assistito ai primi 15' di allenamento, l'unico bianconero presente era Pavel Nedved. Per lui Juventus - Lazio è una partita dalle mille emozioni, visti i 5 anni trascorsi all'ombra del Colosseo. Il vicepresidente del club piemontese non ha voluto perdere un attimo della preparazione alla finale di Suoercoppa Italiana. A bordo campo c'è stato anche l'abbraccio con David Trezeguet, brand ambassador bianconero, giunto a Riyad per l'inaugurazione di una academy della Juventus.

RONALDO - Applausi da parte di una manciata di tifosi per tutti i giocatori bianconeri, da Buffon a Dybala, passando per Chiellini che ha lavorato a parte e in anticipo rispetto al resto della squadra. Il più osannato però è stato Cristiano Ronaldo, come nelle previsioni. Per lui seconda finale della parentesi juventina contro la Lazio, unica squadra in questa stagione a cui si è dovuto inchinare.