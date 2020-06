Rizespor - Galatasaray, grave infortunio per Muslera: match sospeso per 8 minuti

Brutto infortunio per l'ex Lazio Muslera. Ancora in corso il match tra Rizespor e Galatasaray, valido per la ventisettesima del campionato turco. La gara, però, è stata interrotta per ben 8 minuti proprio per soccorrere l'estremo difensore. Ambulanza in campo, gamba destra visibilmente fratturata. Molto probabilmente Muslera dovrà assentarsi dal campo di gioco per mesi. L'uruguaiano è stato trasportato in ospedale, si avranno ulteriori informazioni sull'entità dell'infortunio nelle prossime ore.