Rocca di Papa, morto il sindaco: uscì per ultimo per salvare gli altri

Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, è deceduto la scorsa notte. Dall'Asl Roma 2 fanno sapere con una nota che la causa è da ricercare in una crisi respiratoria che ne aveva aggravato le condizioni nelle ultime ore. Un quadro in questo modo compromesso visto che Crestini stava già combattendo contro le infezioni per le lesioni riportate sul luogo dell'incendio e per la lunga permanenza in esso. Crestini fu infatti l'ultimo a lasciare l'edificio, preoccupandosi di far evacuare dipendenti, consiglieri e cittadini, e risultando infine gravemente ustionato sul 35% del proprio corpo.