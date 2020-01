Rocchi: "La Lazio mi ha dato tanto, ce l'ho dentro. Pechino o i gol alla Roma? Scelgo i derby..."

Un ragazzo arrivato da Venezia, diventato romano e laziale dentro. Nell'anima. La Lazio ha stregato anche Tommaso Rocchi, intervenuto ai microfoni ufficiali del club per fare gli auguri ai tifosi biancocelesti: "Auguri a tutti. La Lazio è la parte più importante della mia vita calcistica, sono legato a questa società e questi colori da quando sono arrivato. È un amore cresciuto giorno dopo giorno e sono felice di essere ancora qui in questa nuova veste. Sono riuscito a dare tanto, ma tanto mi è stato dato: questo rimane e ce l'ho dentro. Ai tempi mi aspettavo di arrivare in uno società gloriosa come la Lazio e dimostrare il mio valore. Dentro avevo la convinzione di poterci riuscire e ottenere successi, ma negli anni il legame è diventato indissolubile e sono orgoglioso di quello che ho fatto. Meglio il gol di Pechino o quelli nei derby? Quello di Pechino ci ha fatto alzare la Supercoppa, l'ho vinta da capitano ed è stata una bella emozione personale. Però i derby sono i ricordi più belli. Ciò che trasmette il derby non te lo dà nessun'altra partita, neanche una finale, è un qualcosa di diverso e sono contento di averne giocati tanti".