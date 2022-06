Roland Garros, trionfa Nadal: i complimenti di Luis Alberto - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafa Nadal ha vinto il 14esimo Roland Garros della sua carriera, arrivando così a quota 22 Grandi Slam conquistati. Nessuno come lui nella storia del tennis. All'età 36 anni lo spagnolo è riuscito a superare il suo precedente record dopo aver sconfitto il grande rivale Djokovic ai quarti. Battuto in finale il norvegese Ruud con il risultato di 6-3, 6-3, 6-0. I complimenti per Nadal arrivano da ogni parte de pianeta e sembrano non essere mai abbastanza. Tifosi appassionati e anche altri atleti. Tra questi il connazionale Luis Alberto che, su una storia Instagram, ha scritto: "14 finali e 14 titoli. 22 titoli del grande Slam. Leggendario Rafa Nadal".