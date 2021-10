Roma, abbonamenti in tilt: bug nel sistema

La Roma è il primo club di Serie A a riaprire la campagna abbonamenti post Covid ma non tutto sta andando per il verso giusto, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Importanti disservizi si sono creati nella fase di acquisto dell’abbonamento da parte dei tifosi che hanno dovuto effettuare lunghe code sia per accedere al sito online sia al botteghino presente nei pressi dello stadio. A rendere il tutto più complicato anche un bug del sistema che segnalava il settore Curva Sud come sold out ancora prima di esserlo realmente. Attualmente sono solo cento i supporter che sono riusciti a sottoscrivere l’abbonamento, il club giallorosso ha assicurato la risoluzione dei problemi e il prolungamento del periodo di prelazione permettendo così a tutti i vecchi abbonati di effettuare il rinnovo senza sovraccaricare il sistema o creare assembramenti al botteghino.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Hubner e lo scatto amarcord insieme a Mihajlovic e Simeone - FOTO

Atalanta, infortunio per Djimsiti in nazionale: salterà la Lazio