Roma, Abraham arriva a Ciampino ma la testa dei tifosi è tutta per la Lazio...

L'ultimo acquisto in casa Roma in ordine di tempo è quello di Tammy Abraham, arrivato dal Chelsea a cui i giallorossi verseranno più di 40 milioni di euro. Arrivato a Ciampino nel giorno di Ferragosto, Abraham è stato accolto dai suoi nuovi tifosi e nei vari video circolati sui social ce n'è uno in cui un supporter romanista suggerisce "Alla Lazio je devi fa' un c*** così!". Un pensiero fisso anche con i nuovi arrivi, ma si sa che spesso le speranze d'agosto sull'altra sponda del Tevere sono destinate ad essere disattese.