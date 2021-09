Roma, Abraham si carica per il derby: "Non mi parlano d'altro, sono pronto"

Grazie a un suo gol la Roma ha battuto l'Udinese per 1-0 nel posticipo della 5ª giornata di Serie A. Tammy Abraham ha trovato la rete numero due in campionato e al termine dell'incontro, ai microfoni di Sky, si è detto pronto per il derby di domenica: "Non mi parlano d'altro dal primo giorno. Sono pronto, lo sono anche i mie compagni e i tifosi. Non vedo l’ora perché l’atmosfera sarà fantastica".